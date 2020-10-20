İspanya'da COVID-19 vakalarındaki artış sürüyor

20 Ekim 2020

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 974 bin 449 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 13 bin 873 artışla 988 bin 322 olarak güncelledi.

COVID-19'dan son 24 saatte 218 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 34 bin 210'a çıktığı açıklandı.

Salgının en yoğun görüldüğü bölge Madrid'in yanı sıra Navarra, Aragon, Rioja, Castilla y Leon, Endülüs ve Katalonya bölgelerinde de yeni vakalardaki artışlar dikkati çekiyor.

Ülkenin kuzeyindeki Navarra özerk hükümeti, merkezi hükümetin karar almasını beklemeden perşembe gününden itibaren olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Navarra'da 15 gün boyunca serbest dolaşıma kısıtlama getirileceği, en fazla 6 kişiye toplanma izni verileceği, bar ve restoranların evlere servis dışında kapatılacağı, toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitelerinin yüzde 50'ye indirileceği, mağazaların en geç saat 21.00'de kapanacağı açıklandı.

Gece sokağa çıkma yasağı gelebilir

Diğer yandan Madrid'de cuma günü sona erecek OHAL'in uzatılması öngörülmezken, bunun yerine bazı Avrupa kentlerinde olduğu gibi gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi tartışılıyor.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, COVID-19'da ikinci dalganın etkisini azaltmak için serbest dolaşım kısıtlaması ve sosyal mesafenin korunması uygulamalarının çok önemli olduğunu belirtti.

İlla, Fransa'daki uygulamaya benzer şekilde planlanan gece sokağa çıkma yasağının Madrid ve büyükşehirlerde yürürlüğe konması için parlamentodaki diğer siyasi partilerin desteğinin gerektiğini vurguladı.

Bu arada Oxford Üniversitesinden COVID-19 aşısı alınmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini kaydeden İlla, "Her şey yolunda giderse, aşı tüm kontrolleri geçerse, aralıkta 3 milyon doz, hazirana kadar da 31 milyon doz alınmış olacak." dedi.

Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte yürütülen bir proje olan söz konusu aşının İspanya'ya maliyetinin 56 ila 76 milyon avro olması ve haziran ayına kadar 15 milyon kişiye uygulanması öngörülüyor.

Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı COVID-19'dan son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1876 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede bu zamana kadar COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2213 olurken, vaka sayısı da 103 bin 736'ya ulaştı.