İspanya'da COVID-19'dan son 24 saatte 281 kişi öldü

01 Mayıs 2020

İspanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 281 artarak 24 bin 824'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 268 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış, bugün artarak 281'e çıktı.

Salgından ölenlerin toplam sayısı da 24 bin 824'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1781 artışla 215 bin 216'ya çıktığını açıkladı.

Diğer yandan COVID-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 bin 628 artışla 114 bin 678 oldu.

Nüfusu 5 binden az olan yerlerde, saat aralığı kuralı getirilmedi

Hükümet, 2 Mayıs Cumartesi gününden itibaren bireysel olarak spor ve dolaşmak amacıyla sokağa çıkılmasına izin veren kararına bazı kısıtlamalar getirdi.

Bu kapsamda, yetişkinlerin spor yapmak ve dolaşmak için sokağa çıkma saatleri 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığı olarak belirlendi.

Çocukların da 12.00-19.00 aralığında sokağa çıkmalarına izin verildi. 14 yaş altı çocuklar, yanlarında bir aile üyesi bulunması şartıyla sokağa çıkabilecek.

Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde, sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.

Ülkede 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL) gevşetilmesi kapsamında sokağa çıkacak İspanya'da halktan sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uymaları, evlerinin 1 kilometre uzağına gitmemeleri ve 1 saatten fazla sokakta kalmamaları istendi.

COVID-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs'a kadar devam edecek OHAL'in, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

İspanya, 4 Mayıs'tan itibaren iş ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" sürecine başlayacak.

İran'da can kaybı 6 bin 91'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 6 bin 91'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1006 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 91'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 95 bin 646 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 899'unun durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 76 bin 318 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının 475 bin 23 olduğunu kaydetti.

116 ilçede kısıtlamalar kaldırılabilir

Öte yandan İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, 434 ilçeye sahip İran'da 116 ilçede virüsün kontrol altına alındığını açıkladı.

Bir süredir yeni COVID-19 vakası görülmediği için "beyaz bölge" olarak adlandırılan bu ilçelerde kısıtlamaların kaldırılabileceğini ifade eden Herirçi, "Beyaz bölgelerde dini, kültürel ve spor faaliyetlerine yeniden izin verilip verilmeyeceğine dair karar pazar günü alınacak." dedi.

Bu arada Mazenderan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin verilerine göre, ülkenin kuzeyinde Hazar Denizi'nin kıyısında yer alan Mazenderan eyaletinde son bir aydır düşüş sürecine giren vakalar dün tekrar artmaya başladı ve yeni vaka sayıları iyileşen hasta sayılarının önüne geçti.

Kaynak: AA