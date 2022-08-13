İspanya’da festivalde sahne çöktü: 1 ölü, çok sayıda yaralı

İspanya’nın Valencia bölgesinde yer alan Cullera kenti yakınlarında düzenlenen Medusa Festivali’nde, şiddetli rüzgar nedeniyle sahnenin bir kısmı çöktü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yetkililer yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Şiddetli rüzgar ayrıca 6 gün boyunca sürmesi planlanan festivalin altyapısına da zarar verdi.

Medusa Festivali’nin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz.” denildi.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle festivalin askıya alındığını bildirdi.