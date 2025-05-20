İspanya'da ikinci kaos dalgası! iletişim hattı çöktü: Ne internet var ne telefon

İspanya'nın önde gelen servis sağlayıcıları, Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2'de ülkenini genelini etkileyen bir kesinti yaşanıyor.

Sabah saatlerinde başlayan kesinti ülke geneline yayılırken, İspanya'nın dünyayla bağlantısı bir kez daha koptu. Downdetector verilerine göre, kullanıcıların yüzde 72’si tamamen hizmet kesintisi yaşarken, yüzde 18’i sinyal kaybı, yüzde 10’u ise tam erişim engeli bildirdi.

Metropollerde iletişim koptu

Arama yapamayan ve internete giremeyen İspanyollar birkaç hafta önce gerçekleşen elektrik kesintilerinin ardından ikinci kaos dalgasını yaşarken, ülke geneline yayılan kesintinin özellikle Madrid, Malaga, Barselona, ​​Valensiya, Murcia, Sevilla ve Bilbao gibi büyük şehirlerde etkili olduğu bildiriliyor.

112 acil durum hattı devre dışı

İnternet kesintisi nedeniyle çalışamayan vatandaşlar duruma isyan ederken, mobil kesinti nedeniyle 112 acil servis hatlarına da ulaşılamadığı öğrenildi. Bazı şirketler de sistemlerinin tamamen donduğunun, yazılımların yüklenemediğini ve bilgisayarların bağlanamadığını duyurdu.

Sorunun, İspanya'nın mobil şebekelerinin çoğunun operatörü olan Telefónica'nın sistemindeki büyük bir aksaklıktan kaynaklandığı düşünülüyor. Şirket sözcüsü, sorunun başarısızlıkla sonuçlanan bir ağ güncellemesinden kaynaklandığını ve sorunu çözmek için çalıştıklarını duyurdu.