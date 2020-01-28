İspanya'da işsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesini gördü
İspanya'da 2013 yılında yüzde 27 seviyesinin üzerine gören işsizlik oranı, o tarihten itibaren başladığı kademeli düşüşünü 2019 yılının son çeyreğinde de sürdürdü.
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü(INE) tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın son çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 13,8 oldu ve son 11 yılın en düşük seviyesini gördü. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 13,92'den yüzde 14,00'e çıkacağı yönündeydi.
İspanya hala OECD bölgesinin en yüksek işsizlik oranına sahip ülkesi konumunu sürdürüyor.
2008 yılında patlak veren ABD merkezli ekonomik krizin Avrupa'ya yayılmasında son duran olan İspanya'da kriz 2012 yılında etkisini göstermişti. İşsizlik oranı krizin ardından 2013 yılında yüzde 27,16 seviyesini görmüştü.