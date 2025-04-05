İspanya’da konut krizi patladı: Binlerce kiracı sokağa döküldü

İspanya’da son yıllarda derinleşen konut krizi, ülke genelinde binlerce kişinin katılımıyla büyük protestolara sahne oldu. Madrid, Barselona ve 40’tan fazla şehirde toplanan kalabalıklar, artan ev kiraları ve barınma sorununu protesto etti.

Protestoların merkezinde, kiracı derneklerinin hükümete yönelik çağrısı vardı. Dernekler, kira fiyatlarında yüzde 50 indirime gidilmesini talep ederken, bu gerçekleşmezse ülke çapında kira ödememe grevine gideceklerini duyurdu. Göstericiler ellerinde “Konut krizine son”, “Rantçılara dur de” yazılı pankartlar taşıdı.

Madrid Kiracılar Derneği Sözcüsü Valeria Racu, ülkedeki durumu şu sözlerle özetledi:

“Süresiz eylem kararı aldık. Greve gitmeliyiz. Rantçılar durdurulmalı. 2025’te sözleşmesi sona erecek yarım milyon haneyi evde kalmaya çağırıyoruz.”

Racu, kiracıların birlikte hareket etmesi halinde grevin fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını ve kiraların yüzde 30 oranında düşebileceğini öne sürdü.

Benzer bir açıklama Logrono Kiracılar Derneği Sözcüsü Mariola Gutierrez’den geldi:

“Onurlu konut hakkımızı savunuyoruz. Bugünkü halk hareketi rantçılar ve hükümet üzerinde baskı kuracaktır.”

İspanya Merkez Bankası’nın raporuna göre, ülkedeki konut krizini çözebilmek için en az yarım milyon yeni eve ihtiyaç duyuluyor. Ancak yeni sosyal konutların inşası için hükümetin bürokratik prosedürleri azaltması, arazi kanunlarını reforme etmesi ve yüzde 25’lik vergi yükünü düşürmesi gerekiyor. Özellikle kısa vadeli turistik kiralamaların büyük şehirlerde sınırlandırılması gerektiği vurgulanıyor.

Azınlık sol koalisyon hükümeti bazı önlemler almış olsa da, bu adımlar kamuoyunda yetersiz bulunuyor.

Nisan başında sona eren "Altın Vize" uygulaması da tartışmaların odağında yer aldı. Bu uygulama sayesinde 2013’ten itibaren 15 bine yakın yabancı, 500 bin Euroluk konut yatırımıyla İspanya’da kalıcı oturum izni almıştı. Uygulama, emlak fiyatlarını daha da yukarı çekmekle suçlanıyordu.

Kiralardaki artış ise rekor seviyelere ulaştı. Emlak platformu İdealista’nın verilerine göre, İspanya’da kira fiyatları son bir yılda yüzde 11,5 arttı. Özellikle Madrid'de son 10 yılda kiralar yüzde 91 yükseldi. Aralık 2024 itibarıyla metrekare başına ortalama kira bedeli 13,5 Euro, Şubat 2025 itibarıyla ise evlerin ortalama satış fiyatı 2 bin 311 Euro seviyesine çıktı.