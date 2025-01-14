İspanya'da konut krizine sert çözüm: Yüzde 100 vergi geliyor!

İspanya'daki konut krizine çözüm getirmek isteyen Başbakan Pedro Sánchez, AB dışındaki ülkelerden gelen alıcılara yönelik yeni bir vergi düzenlemesi önerdi.

Mülk değerinin yüzde 100’ü kadar cezai vergi

Konut fiyatlarının hızla arttığı ve inşaatların talebi karşılamadığı bir dönemde gündeme gelen bu öneriyle birlikte AB vatandaşı olmayan ve AB’de ikamet etmeyen kişilerin İspanya'dan gayrimenkul alırken, mülk değerinin yüzde 100’ü kadar cezai bir vergi ödemesi gerekecek.

"Konut piyasasındaki ciddi sorunları çözecek"

Sánchez, alınacak tedbirlerin konut piyasasındaki “ciddi” sorunları çözmeyi amaçladığını belirterek, “Batı, zengin mülk sahipleri ve fakir kiracılardan oluşan bir toplum haline gelmeme gibi belirleyici bir meydan okumayla karşı karşıya” dedi.

İspanya, uzun yıllardır tatil evi almak ya da daha sıcak bir iklime taşınmak isteyen yabancıların gözdesi olmuştu. Ancak hükümet, ABD, Meksika ve Venezuela gibi ülkelerden gelen yeni varlıklı yabancıların konut fiyatlarını artırdığına dikkat çekti. Ayrıca, Brexit sonrası AB vatandaşlık statülerini kaybeden Britanyalılar, İspanya'nın güney sahillerindeki emlak piyasasında önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

AB dışından yıllık 27 bin konut alınıyor

Başbakan Sánchez, AB dışından gelen alıcıların yıllık 27 bin konut aldığını ve bu alımların çoğunun "spekülasyon amacı güttüğünü" ifade etti. Yeni düzenleme, ya damga vergisi değişiklikleriyle ya da özel bir vergi uygulamasıyla devreye girecek.

İspanya’da mevcut durumda gayrimenkul alımları, yeni ya da mevcut mülk satın alımına bağlı olarak yüzde 7 ila yüzde 12 arasında değişen vergi oranlarına tabi. Ancak hükümetin önerdiği yüzde 100 vergi, AB dışı alıcıları caydırmayı hedefliyor.

Pedro Sánchez, Avrupa'da son 10 yılda ev fiyatlarının yüzde 48 oranında arttığını ve aynı dönemde hane gelirlerinin sadece bu artışın yarısı kadar yükseldiğini vurgulayarak, “Bu durum, büyük sosyal ve ekonomik sonuçları olan ciddi bir sorun. Kamu kurumlarının öncülüğünde, toplumun tamamını kapsayan kararlı bir yanıt gerektiriyor” dedi.