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İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 832 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı. Bu artışla ülkede ölen sayısı 5 bin 690'a çıktı.

İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 832 kişi hayatını kaybetti
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