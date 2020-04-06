İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarında düşüş sürüyor
İspanya'da Kovid-19 hastalarında ölü sayısı 13 bini, vaka sayısı da 135 bini aştı. Ülkede 24 Mart'tan bu yana Kovid-19 hastalarında günlük en düşük ölüm artışı kaydedildi. Şimdiye kadar 12 sağlık çalışanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artışla 13 bin 55'e çıksa da ölü ve vaka sayısının 5 gündür düşüş eğrisinde olması dikkati çekti.
Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.
Salgından en fazla etkilenen ülkelerden İspanya'da Kovid-19 hastalarında 24 Mart'tan bu yana en düşük ölüm artışı kaydedildi.
Bakanlığın verilere göre, düne göre 637 artışla toplam ölü sayısı 13 bin 55'e çıktı.
Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda şimdiye kadar günlük en yüksek ölü sayısı 950 ile 2 Nisan'da açıklanırken, rakamlar bu tarihten itibaren düşüşe geçti.
Koronavirüs ile bağlantılı olarak 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan 809, 5 Nisan'da 674 kişi hayatını kaybetmişti.
Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 273 artışla toplamda 135 bin 32'ye yükseldi.
Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 931'inin (düne göre 70 artış) yoğun bakımda olduğu ve taburcu olanların toplam sayısının düne nazaran 2 bin 357 artışla 40 bin 437'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 195 artışla 5 bin 136'ya çıktı. Madrid'de de ölü ve vaka sayılarında azalma görüldüğü, yoğun bakımdaki hasta sayısının düşmeye başladığı bildirildi.
Kentte son vaka sayısı düne nazaran 1134 artışla 38 bin 723 olarak açıklandı.
Ayrıca, koronavirüsten dolayı İspanya'da şu ana kadar 12 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.
Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19 ile mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklamıştı.
Hükümet, 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamını yavaş yavaş küçültüp, bazı iş kollarını tekrardan aktif duruma getirmeyi planlıyor.
Bununla ilgili meclis onayı bu hafta içinde alınacak.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 3 bin 739'a yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 136 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 739'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 274 artarak 60 bin 500'e ulaştığı bilgisini verdi.
Hastalardan 4 bin 83'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 24 bin 236 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.
Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.
Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.
Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor.
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bini aştı
Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saate 1123 artarak 20 bin 814'e ulaşırken, ölü sayısı da 185 artarak 1632 oldu.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının son 24 saatte 420 kişi artarak 6 bin 155'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki toplam hasta sayısının ilk kez 4 azalarak, 1257'ye düştüğü ifade edildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1123 artarak 20 bin 814'e çıktığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 185 artışla 1632'ye ulaştığı bildirildi.
"Önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci bulunuyor"
Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Kovid-19'un sosyo-ekonomik sonuçlarının "küçük" olmayacağını belirterek, "Durum normale döndükten çok sonra bile sonuçları hissedeceğiz." dedi.
Normal hayata geçiş için hazırlık yapılması gerektiğini kaydeden Wilmes, "Normale dönüşümüz kademeli olacak. Önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Wilmes, önümüzdeki zamanın Kovid-19 "öncesi" ve "sonrası" olarak ikiye ayrılacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu zorluklardan güçlenerek çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.
Kaynak: AA