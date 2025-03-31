İspanya'da maden kazası: 5 ölü, 4 yaralı
İspanya'da meydana gelen kömür madeni kazasında beş işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, 4 kişinin ağır yaralandığını kaydederken, iki kişinin ise yara almadan kurtulduğunu duyurdu.
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Degana yerleşim yerindeki kömür maden ocağında kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle ilk belirlemelere göre, beş kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı açıklandı.
Patlama, makinede meydana geldi
Asturias özerk yönetimi Acil Servis kurumu, Degana'daki bir kömür madeninde yerel saatle 09.30'da (TSİ 10.30) patlama meydana geldiğini ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yetkililer, patlamanın, madenin üçüncü katındaki çalışmalar sırasında bir makinede meydana geldiğini belirtti.
Patlamada 4 kişinin ağır yaralandığını kaydeden yetkililer, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğu bilgisini paylaştı.
Asturias özerk yönetim hükümeti sözcüsü Guillermo Pelaez, patlama sırasında maden işçilerinin grafit üretimi için bir mineral üzerinde izinli çalışma yürüttüğünü duyurdu.
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve Sivil Yardım ekibi gönderildi.