ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

İspanya'da OHAL ilan edildi

İspanya'da koronavirüs salgınından dolayı 15 gün "olağanüstü hal" ilan edildi.

İspanya'da OHAL ilan edildi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülke genelinde 15 gün "olağanüstü hal" ilan etti.

Kaynak: AA

Corona virüs Covid-19 corona

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap