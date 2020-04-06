İspanya'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bini aştı

06 Nisan 2020

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 55'e çıktı.

İran'da ölü sayısı 136 arttı

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 artarak 3 bin 739'a yükseldi.

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 700 oldu.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

Almanya; ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın dördüncü en yüksek koronavirüs vakasına sahip olurken, ölüm sayısında ise 9. sırada bulunuyor.

Belçika 'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saate 1123 artarak 20 bin 814'e ulaşırken, ölü sayısı da 185 artarak 1632 oldu.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının son 24 saatte 420 kişi artarak 6 bin 155'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki toplam hasta sayısının ilk kez 4 azalarak, 1257'ye düştüğü ifade edildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1123 artarak 20 bin 814'e çıktığı belirtilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 185 artışla 1632'ye ulaştığı bildirildi.

"Önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci bulunuyor"

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Kovid-19'un sosyo-ekonomik sonuçlarının "küçük" olmayacağını belirterek, "Durum normale döndükten çok sonra bile sonuçları hissedeceğiz." dedi.

Normal hayata geçiş için hazırlık yapılması gerektiğini kaydeden Wilmes, "Normale dönüşümüz kademeli olacak. Önümüzde uzun bir yeniden inşa süreci bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Wilmes, önümüzdeki zamanın Kovid-19 "öncesi" ve "sonrası" olarak ikiye ayrılacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu zorluklardan güçlenerek çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA