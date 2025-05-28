İspanya'da tarihi keşif: 20 bin yıllık aletler balina kemiklerinden yapılmış

İspanya'da yapılan bir arkeolojik araştırmada, balina kemiklerinden yapılmış ve yaklaşık 20 bin yıl öncesine tarihlenen aletler gün yüzüne çıkarıldı. Bu bulgular, erken dönem insanlarla deniz memelileri arasındaki ilişkiye dair bilinen en eski kanıtları sunuyor.

173 adet kemik alet incelendi

Barselona Özerk Üniversitesi Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (ICTA-UAB), Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve British Columbia Üniversitesi'nden uzmanların yürüttüğü çalışmada, Biskay Körfezi kıyılarındaki bölgelerden ve Bask bölgesindeki Santa Catalina Mağarası'ndan elde edilen toplam 173 kemik alet incelendi.

Kemiklerin tür ve yaşlarını belirlemek için kütle spektrometrisi ve radyokarbon tarihleme teknikleri kullanıldı. Araştırmanın liderlerinden arkeolog Jean-Marc Petillon, "Bunlar, insanların balina kalıntılarını alet olarak kullandığına dair bilinen en eski kanıtlar" açıklamasında bulundu. Petillon, bu aletlerin tarım öncesi göçebe avcı-toplayıcı topluluklara ait olduğunu ve en eskisinin yaklaşık 20 bin yıl öncesine dayandığını aktardı.

Bazı örneklerde zooarkeoloji yöntemi kullanıldı

Araştırma ekibinde yer alan arkeolog Krista McGrath, bazı örneklerde tanımlama eksikliği nedeniyle zooarkeoloji (ZooMS) yöntemini kullandıklarını belirtti. Bulgular, bilim dergisi Nature Communications'ta yayımlandı.

Bu keşif, kıyı alanlarının deniz seviyesi değişimlerinden dolayı araştırılması güç yapılar olmasına rağmen, erken dönem denizcilik kültürüne dair önemli ipuçları sunuyor. Aynı zamanda, o dönemin deniz ekolojisi ve insan-doğa ilişkisine ışık tutuyor.