İspanya'daki aşırı sağcı partiye yasa dışı finansman soruşturması

İspanya'da Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, azınlık sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nin Aralık 2024'teki suç duyurusu sonrasında, aşırı sağcı Vox Partisi'nin yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

"5 yılda 5 milyon Euro toplandı" iddiası

PSOE, Aralık 2024'teki suç duyurusunda Vox'un sokakta kurduğu tanıtım masalarında halktan aynı zamanda partiye yardım için yasa dışı yollardan para topladığını belirterek, 2020 yılından bu yana toplanan, isimsiz ve şeffaf olmadığı savunulan bu bağışların 5 milyon Euro'yu bulduğunu iddia etmişti.

6,5 milyon Euro'luk kredinin içeriği ne?

PSOE, ayrıca ana hissedarı Macaristan'ın devlet fonu olan Macar bankası MBH Bank Nyrt tarafından verilen ve "Vox'un muhasebesinde saklamaya çalıştığını" iddia ettiği 6,5 milyon Euro'luk kredinin içeriğinin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bağlantısının araştırılmasını istemişti.

Suç duyurusunda Vox'un "siyasi partilerin, hükümetler ve yabancı kamu kurum, kuruluş veya şirketleri ya da bunlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili şirketler tarafından finanse edilmesini yasaklayan finansman düzenlemelerini ihlal ettiği" savunulmuştu.