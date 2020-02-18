İspanya'dan ABD'li internet devlerine vergi hazırlığı

18 Şubat 2020

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Google, Apple, Facebook, Amazon, Instagram gibi ABD'li dev internet şirketlerine vergi getirilmesi için harekete geçti.

Bakanlar Kurulunda alınan ve meclise gönderilen yasa tasarısında, küresel ölçekte en düşük ciroları 750 milyon avro, İspanya içinde ise 3 milyon avro olan internet şirketlerinden İspanya'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 vergi alınması öngörülüyor.

Maliye Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero, basına yaptığı açıklamada, internet şirketlerine getirilmesi planlanan yeni verginin, "mevcut ekonomik gerçekliğe uyum sağlayan, daha adil bir vergi sisteminde ilerleme yolunda atılmış bir adım olduğunu" söyledi.

İspanya hükümeti, söz konusu yeni vergiyle yılda 850 milyon avro gelir elde etmeyi hedefliyor.

Google, Amazon, Apple ve Facebook 2017'de İspanya'da Maliye'ye sadece 24 milyon avro ödemişti.

Avrupa kamuoyunda "Google vergisi" olarak adlandırılan dijital verginin İspanyol meclisinde sonbaharda kabul edilmesi bekleniyor.

Diğer yandan son birkaç yılda İtalya, Almanya, Fransa ve Macaristan'da da benzer vergi kararları alınırken, buna tepki gösteren ABD yönetimi, uygulamaya geçilmesi halinde Avrupa ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Dijital aktivitelere vergi getirme arzumuzu Amerikalı meslektaşlarımıza ilettik. Adalet ve eşitlik açısından bizim için önemli bir mevzu." dedi.

Laya, dijital vergiden dolayı ABD ile sorun yaşayan Fransa'nın yüzde 3'lük vergi oranını değiştirmediğini sadece uygulanmasını yıl sonuna kadar ertelediğini söyledi.

Kaynak: AA