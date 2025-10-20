İspanya'dan AB'ye 'kalıcı yaz saati uygulaması' çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin (AB) 2026 yılından itibaren kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesi yönünde çağrıda bulundu.

Sanchez, ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaştığı görüntülü mesajında, mevcut saat değişikliği sisteminin artık fayda sağlamadığını belirtti.

Sanchez, "Bildiğiniz gibi, bu hafta saat yine değişecek. Saatlerin yılda iki kez değiştirilmesi artık mantıklı değil. Bu, enerji tasarrufuna neredeyse hiç yardımcı olmuyor. İnsanların sağlığı ve yaşamları üzerinde olumsuz bir etkiye sahip. Bundan dolayı, İspanya hükümeti olarak bugün AB'ye, Enerji Konseyi'ndeki mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesini ve ilgili inceleme mekanizmasının kurulmasını önereceğiz" dedi.

Bugün gündeme getirilecek

İspanya hükümet yetkilileri, mevsimsel saat değişikliğinin sona erdirilmesine yönelik teklifin, bugün yapılacak AB Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplantısında resmen gündeme getirileceğini bildirdi.

Halkın çoğunluğu destekliyor

İspanyol basınında yer alan anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 66'sı kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmesini destekliyor.