İspanya’dan Almanya lideri Merz’e sert suçlama: Trump’a saygı gösteren vasal gibi davranıyor

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Oval Ofis’te Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşme sırasında İspanya’yı hedef aldı.

Trump, Madrid yönetiminin NATO’nun güncellenen savunma harcamaları hedeflerini kabul etmemesi nedeniyle İspanya’ya ticari yaptırım ve ambargo uygulanabileceğini söyledi.

Bu açıklamalar Avrupa’da geniş yankı uyandırırken Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı ve gözler Almanya lideri Merz’in vereceği tepkiye çevrildi.

Merz’in açıklaması Madrid’i kızdırdı

Trump’ın sözleri sonrası Merz’den yanıt vermesi istendiğinde Alman liderin ABD Başkanı’na karşı çıkmak yerine eleştirilerin ana fikrini tekrarlaması Madrid’de tepki topladı. Merz, İspanya’nın savunma bütçesini artırması gerektiğini söyleyerek Trump’ın görüşlerine yakın bir tutum sergiledi.

Daha sonra ise ABD Başkanı’nı özel olarak uyardığını ve İspanya ile ticari ilişkileri kesmemesi gerektiğini söylediğini belirtti. Ancak bu açıklama İspanya’daki tepkileri yatıştırmaya yetmedi.

“Avrupa değerlerine ihanet”

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Merz’i Almanya’nın önceki liderleriyle kıyaslayarak sert eleştiriler yöneltti.

Cadena Ser radyosuna konuşan Albares, “Merkel veya Scholz’un böyle davranacağını hayal edemiyorum. Bu, ne Konrad Adenauer’e ne de bu partinin kurulduğu Avrupa değerlerine uygun. Artık farklı değerlere sahip farklı bir liderlik var” ifadelerini kullandı.

Albares, Merz’in partisi CDU’nun kurucu lideri Konrad Adenauer’in temsil ettiği siyasi çizgiden uzaklaştığını savundu.

“Avrupa’nın ihtiyacı vasallar değil, liderler”

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz da Almanya liderine yönelik eleştirilerini sert bir dille dile getirdi.

Díaz, Merz’in “yaşadığımız tarihi dönemi yönetmeyi bilmeyen birkaç Avrupa Birliği liderinden biri” olduğunu söyledi.

POLITICO’ya konuşan Díaz, “Avrupa’nın bugün ihtiyacı olan şey liderlik, Trump’a saygı gösteren vasallar değil” dedi.

Merz krizi telefonla çözmeye çalıştı

Artan gerilimin ardından Almanya Şansölyesi Merz’in İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’i arayarak durumu düzeltmeye çalıştığı belirtildi.

Ancak iki lider arasındaki temasın gerçekleşip gerçekleşmediği netlik kazanmadı. Bazı haberlere göre Merz’in yanlış numarayı aradığı iddia edildi.

Avrupa’da savunma harcamaları ve ABD ile ilişkiler konusundaki görüş ayrılıklarının, NATO içinde yeni siyasi tartışmaları tetikleyebileceği değerlendiriliyor.