İspanya Başbakanı Sanchez'den ateşkes yorumu: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız

Orta Doğu'da patlak veren savaşın 6. haftasında bölgeden ateşkes haberi geldi. ABD ve İran, şiddetli çatışmaların ardından 2 haftalık ateşkes ilan ederken, müzakereler için yüz yüze görüşmelerin 10 Nisan'da başlayacağı duyuruldu.

Savaşın başından bu yana ABD ve İsrail'e, İran'a haksız gerekçelerle saldırdığı için tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, dünyaya nefes aldıran ateşkesle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız"

Sanchez paylaşımında, "Ateşkesler her zaman iyi haberdir, özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa. Ancak bu anlık rahatlama, kaosu, yıkımı ve kaybedilen hayatları unutturamaz. İspanya hükümeti, dünyayı ateşe verenleri bir kova suyla geldikleri için alkışlamayacak" ifadelerini kullandı.

Sanchez, şu anda "diplomasi, uluslararası hukuk ve barışa" ihtiyaç olduğunu vurguladı.