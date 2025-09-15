İspanya’dan çağrı: İsrail uluslararası spor turnuvalardan çıkarılsın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonlar nedeniyle spor alanında da yaptırıma uğraması gerektiğini söyledi.

Sanchez, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından uluslararası müsabakalardan men edildiğini hatırlatarak, aynı uygulamanın İsrail için de geçerli olması gerektiğini vurguladı.

“Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail”

Madrid’de Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) milletvekilleriyle yaptığı toplantıda konuşan Sanchez, “Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı” dedi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sert sözlerle eleştiren Başbakan, spor organizatörlerini de “İsrail’in müsabakalara katılmasının etik olup olmadığını sorgulamaya” davet etti.

La Vuelta’da protestolar damga vurdu

Sanchez’in açıklaması, 14 Eylül’de Madrid’deki La Vuelta bisiklet turu final etabının İsrail karşıtı protestolar nedeniyle yarıda kalmasının ardından geldi.

Protestolardaki şiddet olaylarını kınayan Başbakan, barışçıl eylemlerle yarışın engellenmesini ise “gurur verici” bulduğunu ifade etti.

“İspanya’nın tavrı net”

Sanchez, İsrail’e karşı tutumlarının halkın büyük kesimiyle örtüştüğünü belirterek, “Rusya Ukrayna’yı işgal ettikten sonra müsabakalardan men edildi, peki Gazze’nin işgali sonrası İsrail neden edilmedi? Bizim tavrımız net ve vatandaşlarımızın çoğu tarafından paylaşılıyor” açıklamasında bulundu.