İspanya'dan İran'ın Türkiye'ye füze saldırısına tepki

İspanya hükümeti, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de görev yapan NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesine ilişkin olaya tepki gösterdi. Madrid yönetimi, söz konusu gelişmeyi "şiddetle ve kararlılıkla" kınadığını duyurdu.

Dışişleri'nden yazılı açıklama

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İran'ın Körfez ülkelerine, özellikle de sivil altyapıya yönelik kabul edilemez saldırılarını ve Türkiye'ye füze fırlatmasını şiddetle ve kararlılıkla kınadığını yinelemektedir. Bu eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi ihlallerini teşkil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Taziye ve dayanışma mesajı

Açıklamada ayrıca, "İspanya hükümeti, Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ortaklarımıza yönelik haksız ve ayrım gözetmeyen saldırıların kurbanlarının ailelerine en derin taziyelerini sunar" denildi. İspanya'nın bölgedeki müttefik ülkelerle tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Madrid yönetimi, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve çözüm bekleyen anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla diplomatik temasların yeniden başlatılması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, "Şiddet ve askeri çözüm, yalnızca daha büyük bir istikrarsızlık yaratacak ve bu da herkes için barış, güvenlik ve refaha zarar verecektir" değerlendirmesi paylaşıldı.