İspanya'dan İsrail'e sert çıkış: 700 milyon euroluk askeri anlaşma iptal edildi

İspanya, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile yaptığı askeri anlaşmaları iptal etmeye devam ediyor. Resmi belgelere göre Madrid yönetimi, İsrail’den alınacak 12 adet SILAM roketatar sistemini kapsayan 700 milyon euroluk sözleşmeyi iptal etti.

Sözleşme, Ekim 2023’te İspanyol şirketlerden oluşan bir konsorsiyuma verilmişti ve İsrailli Elbit Sistemleri tarafından üretilen roketatar sistemlerini kapsıyordu. Anlaşmadan Elbit’in 150 milyon euro gelir elde etmesi planlanıyordu.

Daha önce de tanksavar anlaşması iptal edilmişti

İspanyol hükümeti, Haziran ayında da 168 adet tanksavar füze fırlatıcılarının üretimini içeren 287 milyon euroluk bir sözleşmeyi iptal etmişti. Böylece İspanya son aylarda iki ayrı askeri anlaşmayı rafa kaldırmış oldu.

"Soykırım sürüyor"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştirmiş, “hastaneleri bombalayarak savunmasız bir halkı yok etmekle” suçlamıştı. Sanchez, Gazze’de yaşananların BM raportörleri tarafından da “soykırım” olarak tanımlandığını belirterek İsrail’e karşı yeni tedbirleri açıklamıştı.

Bu kapsamda, askeri teçhizat ticaretine yönelik yasağın resmileştirileceği, İsrail ordusuna yakıt ve silah taşıyan gemi ve uçakların İspanyol limanları ile hava sahasını kullanamayacağı duyurulmuştu. Ayrıca, “soykırıma doğrudan karışmış” kişilerin İspanya’ya girişine izin verilmeyeceği açıklanmıştı.