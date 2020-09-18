İspanya'nın en büyük bankası birleşme ile geliyor

18 Eylül 2020

Caixabank'ın, Bankia'yı satın alması ile oluşacak piyasa büyüklüğü 16 milyar euroya ulaşırken yıllık 770 milyon euro tasarruf edilmesi bekleniyor.

Bir birleşme olarak duyurulan anlaşma, Caixabank'ın piyasa değerinin Bankia'nın üç katı olması ve varlıklarının neredeyse iki katı olması sebebiyle aslında daha çok satın alma özelliği gösteriyor.

Caixabank ve Bankia'nın ortak açıklamasında, ne kadarlık bir istihdam kaybı olacağı ya da hangi şubelerin kapatılacağı belirtilmezken, ticaret sendikası CCOO'dan gelen açıklamada 6,300 şubenin kapatılacağı ve 51 bin kişinin işinden olacağından endişe edildiği belirtildi.

Birleşme haberi ile Caixabank hisseleri yüzde 14, Bankia hisseleri ise yüzde 40 yükseldi.

COVID-19 krizinin Avrupa bankaları üzerinde etkisi giderek artarken gelen birleşme haberi, Avrupa bankacılık sektörünün toparlanma sinyalleri arasında görüldü.