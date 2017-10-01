İspanyol polisi sandıklara el koydu

01 Ekim 2017

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde, merkezi hükümet tarafından yasa dışı ilan edilen bağımsızlık referandumu için oy kullanma işlemi yerel saat ile 09.00'da (TSİ 10.00) başlamasının ardından İspanyol polisi ve jandarması, oy kullanma işlemlerinin yapıldığı merkezlere baskınlar düzenlemeye başladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Katalonya bölgesindeki bağımsızlık referandumuna izin vermediklerini ve tüm oy pusulalarına ve sandıklara el koymaya başladıklarını açıkladı.

İspanyol hükümetinin Katalonya Valisi Enric Millo da, "Zaten yasa dışı olan bir referandumu engellemek için seçim masaları, sandıklar ve oy pusulalarına müdahale ediyoruz. İstemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kaldık." ifadesini kullandı.

Barselona ve Gironi kentlerinde bağımsızlık yanlıları ile güvenlik güçleri arasında yaşanan olaylarda yaralananlar olduğu bildirildi.

Referandumun yapılabilmesi durumunda, 20.00'da (TSİ 21.00) sona erecek oylamanın ardından sonuçların bu gece yerel saat ile 23.00 sıralarında Barselona kentinin merkezindeki Katalonya Meydanı'nda kurulan platformdan açıklaması bekleniyor.

Referandumda "Katalonya'nın cumhuriyet yönetimi şeklinde bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?" sorusu oylanıyor.

Referandum için oy kullanma yeri olarak açıklanan okulların merkezi hükümet tarafından kapatılmasını önlemeye çalışan Barselona kentindeki bağımsızlık yanlısı gruplar, çocuklarını da yanlarına alarak okullarda sabahlamıştı.

Kaynak: AA