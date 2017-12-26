İsrail: 10'dan fazla ülkeyle Kudüs için temas halindeyiz

26 Aralık 2017

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD ve Guatemala'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı sonrasında, 10'dan fazla ülkeyle daha benzer bir adım için temas halinde olduklarını söyledi.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Hotovely bazı ülkelerin büyükelçiliklerini taşımasalar da sembolik olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmeye yakın olduğunu savundu.

Hotovely, görüşmelerin hangi ülkelerşle yürütüldüğü konusunda ise bir açıklama yapmadı.

İsrailli diplomatların, ABD ve Guatemala'nın ardından Honduras'ın da benzer bir adım atmasını beklediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını geri almaya çağıran karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde ABD vetosuna takılmıştı.

Bunun üzerine Türkiye ve Yemen benzer bir tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşımıştı. Genel Kurul'da yapılan oylamada 193 üye ülkeden 128'i tasarıyı onaylarken dokuz ülke ret oyu kullanmış, 35 ülke çekimser kalmıştı.

BM'den Trump'a Kudüs reddi