İsrail, 110 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak

Hamas, bugün gerçekleştirilecek rehine takası kapsamından İsrail hapishanelerinden 110 Filistinlinin serbest bırakılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre serbest bırakılacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor.

Filistinli tutuklulardan müebbet hapis cezasına çarptırılan 17 kişi ile ağır hapis cezası almış 3 kişinin Filistin dışına gönderileceği aktarıldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da daha önce ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin adını açıklamıştı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması kapsamında perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı" ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtilmişti.

Krize neden olmuştu

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar yarın ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.