İsrail 20 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran’a yönelik ortak operasyon sonrası İsrail ordusu kapsamlı bir askeri hazırlık süreci başlattı. The Times of Israel’in haberine göre, saldırıların ardından 20 bin yedek asker göreve çağrıldı. Böylece aktif görevdeki yedek asker sayısı 70 bine ulaştı.

Kara, hava ve denizde takviye

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, tüm bölgelerde kuvvetlerin takviye edildiğini duyurdu. Açıklamada, “taarruz ve savunma senaryolarına hazırlık kapsamında kara unsurlarının büyük ölçekli güçlendirildiği ve özel kuvvetlerin konuşlandırıldığı” belirtildi. Hava ve deniz unsurlarına da önemli destek sağlanacağı bildirildi.

İsrail ve ABD’nin Tahran başta olmak üzere birçok kente yönelik saldırılarına İran balistik füze ve İHA’larla karşılık verdi. Bölgedeki ABD üsleri hedef alınırken, taraflar hava sahalarını kapattı ve İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi.