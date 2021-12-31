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İsrail 4. doz COVID-19 aşısına başlıyor

İsrail, COVID-19'un 4. doz aşısının, bağışıklık sistemi düşük bireyler için uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının onayının ardından bağışıklık sistemi zayıf bireylerin 4. dozu almaya başlayacağı kaydedildi.

Tel Aviv'de bir sağlık kuruluşu, 27 Aralık'ta COVID-19 aşısının 4. dozunun etkinliği üzerine test çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Test kapsamında 150 sağlık çalışanı dahil 6 bin kişiye ek doz uygulanacağı belirtilmişti.

İsrail, COVID-19'un yeni varyantı Omicron nedeniyle kasım sonundan itibaren yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Etiketler
koronavirüs