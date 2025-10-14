İsrail, 4 rehinenin cansız bedenini teslim aldı

İsrail güvenlik birimleri, Hamas’ın yalnızca 4 rehinenin cesedini teslim etmesini “açık ihlal” olarak nitelendirmiş, diğer rehineler teslim edilmezse Rafah Sınır Kapısı'nın kapatılacağına ilişkin tehditler savurmuştu.

Hamas ise enkaz altındaki cansız rehinelerin tam olarak yerlerinin bilinmediğini ve bulmanın zaman alacağını aktarmıştı.

4 İsrailli rehinenin cesedi teslim edildi

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızılhaç heyetinin Gazze'nin güneyinde belirlenen buluşma noktasına giderek 4 İsrailli esirin naaşını teslim aldığı, cesetlerin İsrail ordusuna ulaştırılmak üzere yola çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Hamas’ın, "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve tüm esirlerin yanı sıra hayatını kaybedenlerin naaşlarının iadesi için gerekli adımları atması gerektiği" ifadelerine yer verildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze’de kalan 24 İsrailli esirin cesetlerinden bazılarının bu akşam saatlerinde teslim edeceğini duyurmuştu.