İsrail: 480'den fazla İHA saldırısını önledik

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasında, İran'dan fırlatılan 480'den fazla İHA'nın yüzde 95'inin önlendiğini iddia ederek İran'daki karadan-havaya ve karadan-karaya füzelere saldırılarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan ikinci bir açıklamada, İsrail hava kuvvetleri, donanma, hava savunma birlikleri, savaş uçakları ve fırkateynlerin İran'dan atılan füze ve İHA'aları önlemek için işbirliği yaptığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri hedeflere 100'den fazla kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısının başlatıldığını duyurmuştu.