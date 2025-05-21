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İsrail, AB delegasyonu üyelerin ateş açtı!

İsrai askerleri, bu kez Cenin mülteci kampını ziyaret eden Avrupa Birliği delegasyonu üyelerine ateş açtı. Cenin mülteci kampı 19 Ocak'tan bu yana İsrail'in ablukası altında.

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İsrail, AB delegasyonu üyelerin ateş açtı!
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İsrail askerleri, 19 Ocak’tan bu yana İsrail’in ablukası altındaki Cenin mülteci kampını ziyaret eden Avrupa Birliği delegasyonu üyelerine ateş açtı.

Heyette AB ülkeleri ile Arap ülkelerinin diplomatları olduğu ifade edildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ