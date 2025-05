İsrail, AB delegasyonu üyelerin ateş açtı!

İsrail askerleri, 19 Ocak’tan bu yana İsrail’in ablukası altındaki Cenin mülteci kampını ziyaret eden Avrupa Birliği delegasyonu üyelerine ateş açtı.

Heyette AB ülkeleri ile Arap ülkelerinin diplomatları olduğu ifade edildi.

The Israeli army opens fire towards an international delegation visiting Jenin refugee camp, which has been under a tight Israeli military siege since January 19. The delegation includes EU and Arab ambassadors and diplomats. pic.twitter.com/YN6DrrMcwA