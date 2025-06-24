İsrail, ABD'nin ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı
İsrail, İran’daki tehditlerin ortadan kaldırıldığını öne sürerek Trump’ın ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. İran’ın da ateşkese katıldığı belirtilmişti.
13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan gerilimde ateşkes konusunda uzlaşı sağlandı.
İsrail hükümeti, İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasında 12 saatlik ateşkesin başladığını duyurmuştu. Trump, "Ateşkes yürürlükte, lütfen ihlal etmeyin" çağrısı yapmıştı.
İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı da, ateşkesin Tahran saatiyle 07.30 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklamıştı.