İsrail askerleri Batı Şeria’daki döviz bürolarına baskın düzenledi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Beytüllahim, El Halil, El-Bire, Tubas, Cenin, Tulkerim ve Nablus kentindeki döviz bürolarına baskın düzenledi.

"Döviz bürosunun kapılarını patlattılar"

Görgü tanıkları, Bire kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çatışma çıktığını, İsrail askerlerinin bir döviz bürosunun kapılarını patlattığını ifade etti.



İsrail askerlerinin çok sayıda döviz bürosu sahibini gözaltına aldığını aktaran görgü tanıkları, İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Tubas kentinde de silahlı çatışmalar yaşandığını kaydetti.



Filistin Sağlık Bakanlığı bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Tulkerim ile Kalkilya kentlerinde saldırı düzenleyen İsrail askerlerinin 3 Filistinliyi öldürdüğünü, 2 Filistinliyi de yaraladığını belirtmişti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında can veren Filistinlilerin sayısı 502’ye çıktı.