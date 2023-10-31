İsrail askerleri ile Hamas Gazze'de çatışıyor
Hamas'ın İsrail'e saldırılarının ardından başlayan savaşta tansiyon artıyor. Hamas ve İsrail, Gazze'nin içinde şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.
Hamas'ın 'Aksa Tufanı' saldırısının ardından İsrail Gazze'yi havadan bombalamaya başlamıştı. Daha sonra İsrail tankları ve askerleri, sınırı geçerek Gazze topraklarına girmişti. Resmen kara harekatı duyurulmadı ancak bölgede çatışmalar devam ediyor.
İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, bugün askerlerin Gazze’nin iç kesimlerinde şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail’in kara ve hava birliklerinin Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait mevzi ve tanksavar füzesi birliklerinin vurulduğu ifade edildi.
Söz konusu çatışmaların Gazze Şeridi’nin hangi bölgesinde yaşandığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Hamas da açıkladı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da sahadaki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Gazze'nin kuzeydoğusunda yer alan Beyt Hanun'da İsrail güçlerinin hedef alındığı ve ordu güçlerine ait bir buldozerin kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, Gazze'nin çevresindeki iki askeri bölgeye roketlerle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.