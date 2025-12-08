İsrail: Askerlerin yüzde 58'i psikolojik sorunlarla mücadele ediyor

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de ve diğer cephelerde yaralanan asker sayısına dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, toplam 22 bin askerin bu tarihten itibaren rehabilitasyon programına alındığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, rehabilitasyon programına dahil edilen bu askerlerden önemli bir kısmı psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. Yaralı askerlerin yüzde 58'inin psikolojik sorunlarının devam ettiği belirtildi.

1500 kişi rehabilitasyon departmanına başvurdu

Ayrıca, yaralanan askerlerden aylık ortalama 1500 kişinin rehabilitasyon departmanına başvuru yaptığı aktarıldı.

Son saldırılarda yaralananlar da dahil olmak üzere, rehabilitasyon programı kapsamında toplamda 82 bin 400 askere tedavi sağlandığı kaydedildi. Bu sayının, departmandaki tüm hastaların yüzde 26'sını son iki yılda yaralanan askerlerin oluşturduğu bilgisi verildi. Bu oran, son iki yıldaki çatışmaların yoğunluğunu ve etkisini gözler önüne seriyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 olaylarının ardından 8 Ekim 2023 tarihinde Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. Bu saldırılar neticesinde bölgede 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 171 bin Filistinli de yaralanmıştı.