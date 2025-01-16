İsrail 'ateşkes' dedi, Gazze'de yine katliam yaptı

Gazze Şeridi'nden yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bazı binaları bombalaması sonucu kadın ve çocuklar dahil 20 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki bazı binaları "bombardıman çemberine alacak" şekilde bir dizi saldırı düzenlediğini aktardı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü de kentin batısında düzenlenen hava saldırılarından sonra, 5 kişinin cansız bedeni ve 10 yaralının tahliye edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre, Gazze kentinde en-Nebih ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Kentteki ed-Derec Mahallesi'nde el-Muznir ailesine ait binaya yönelik hava saldırısında da 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Eş-Şucaiye Mahallesi'nde bir evi hedef alan hava saldırısında da 1 kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ateşkes sonrası yoğun saldırı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesinden bir kaynak, "Ateşkesin ilanından itibaren yoğunlaşan İsrail hava saldırılarından kaçan kadın ve çocuklar hastaneye sığınıyor." dedi.

Söz konusu kaynak, İsrail'in devam eden saldırılarında yaralanan 8 çocuğun hastaneye geldiğini belirtti.

Görgü tanıklarına göre de Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda en az 3 Filistinli öldü, birkaç kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail'in el-Lahham ailesine ait evi bombalaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Bu arada İsrail ordusunun denizden de Refah kentinin batısında yer alan el-Mevasi bölgesini hedef aldığı kaydedildi.