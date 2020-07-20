İsrail, Avrupa'ya gaz taşıyacak Eastmed boru hattı anlaşmasını onayladı

20 Temmuz 2020

İsrail hükümeti Avrupa'ya gaz taşıyacak Eastmed boru hattı anlaşmasını onayladı.

Uzun yıllardır planlanan Eastmed adlı boru hattı ile İsrail ve Kıbrıs adası açıklarından çıkarılan doğal gaz Yunanistan ve İtalya'ya taşınacak. Projenin gerçekleşmesi için Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'den bakanlar ocak ayında anlaşmış ve iş İsrail'in son onayına kalmıştı.

Ülkeler 2022 yılına kadar nihai yatırım kararını almayı ve 2025 yılına kadar 6 milyar dolara mal olacak boru hattını tamamlayarak Avrupa'nın enerji tedariğini çeşitlendirmeyi amaçlıyorlar.

Şu anda 1,900 kilometreyi bulacak boru hattının kara ve deniz altındaki güzergahını planlamak için çalışma yürütülüyor.

Avrupa Birliği ve boru hattının sahibi olacak Yunanistan doğal gaz şirketi DEPA ile İtalyan enerji şirketi Edison'un ortak girişimi IGI Poseidon projenin planlanma aşamasında 35'er milyon euro yatırım yaptılar.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz dün yaptığı açıklamada, "Hükümetin İsrail ile Avrupa arasındaki doğal gaz boru hattının planını onaylaması İsrail'i enerji ithalatçısı yapmak için atılmış tarihi adımlardan biridir." dedi.

Boru hattının ilk aşamada yılda 10 milyar metreküp gaz taşıması ve nihayetinde bunun iki katı kapasiteye ulaşması planlanıyor.

Kaynak: Reuters