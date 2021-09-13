İsrail başbakanı 10 yıl sonra ilk kez Mısır'da

Mısır Cumhurbaşkanlığı, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah el-Sisi ile bir araya geldiğini duyurdu. Söz konusu görüşmenin bir İsrail hükümet başkanının on yıldan bu yana Mısır'a yaptığı ilk resmi ziyaret olduğu ifade edildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Mısır Cumhurbaşkanlığı Resmi Sözcüsü Bassam Radi, Sisi'nin İsrailliler ve Filistinliler arasındaki "barış sürecini canlandırma çabalarını" görüşmek üzere Bennett'i ağırlayacağını söyledi.

Son ziyaret tarihi Ocak 2011

Mısır cumhurbaşkanı ve İsrail başbakanı arasındaki son görüşme, Hüsnü Mübarek'in Benjamin Netanyahu'yu kabul ettiği Ocak 2011'de gerçekleşmişti.

Arap dünyasının en kalabalık ülkesi olan Mısır, on yıllarca süren düşmanlığın ardından 1979'da İsrail ile barış anlaşması imzalayan ilk Arap devleti oldu.

Mayıs ayında Kahire, İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Filistinli İslamcı grup Hamas arasında 11 gün süren şiddetli çatışmaların ardından ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadı.

Mısır, İsrail ile güçlü diplomatik, güvenlik ve ekonomik bağlarını korurken, düzenli olarak Hamas'ın liderlerini ve aynı zamanda Mahmud Abbas liderliğindeki siyasi rakibi Filistin Yönetimi'ni kabul ediyor.

Bennett'in ziyareti, Abbas'ın Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye gelmesinden 10 gün sonra gerçekleşti.