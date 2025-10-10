İsrail Başbakanı Netanyahu: Barış halkasını genişleteceğiz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’deki varlığını sürdüreceğini, Hamas’a baskı uygulanarak silah bırakmasının sağlanacağını ve rehinelerin birkaç gün içinde serbest bırakılacağını söyledi. Netanyahu "barış çemberinin" de genişleyeceğini dile getirdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Gazze'deki varlığını sürdüreceğini belirtti.
Netanyahu, esirlerin birkaç gün içinde serbest bırakılacağının altını çizerek “barış çemberinin” genişleyeceğini ifade etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ