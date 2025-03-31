İsrail Başbakanı'ndan yeni atama açıklaması! Yeni İç istihbarat teşkilatı direktörü kim olacak?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörlüğü'ne, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Eli Sharvit'i atamaya karar verdi. Netanyahu söz konusu kararı, 7 adayla yaptığı mülakatların ardından verdiğini açıkladı.

Hamas, Hizbullah ve İran operasyonlarında tecrübeli

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin konuya yönelik açıklamasında, Şin-Bet'in 7 Ekim 2023'te ciddi bir sarsıntı yaşadığı ve Netanyahu'nun Sharvit'in kurumu bundan kurtaracağına inandığı kaydedildi. Beş yılı Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere İsrail ordusunda 36 yıl görev yaptığı belirtilen Sharvit'in, Hamas, Hizbullah ve İran'a karşı operasyonlar yürüttüğü öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın konuya yönelik haberinde, daha önce Hayfa Üs Komutanı, Füze Gemisi Filosu Komutanı ve Operasyonlar Bölümü'nde Daire Başkanı olarak görev yapan Sharvit'in, 2016 yılından itibaren 5 yıl Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı belirtildi. Sharvit'in, Ami Ayalon'dan sonra Şin-Bet Direktörü olarak atanması beklenen ikinci amiral olduğu kaydedildi.