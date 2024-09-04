İsrail Basını: 6 Eylül'de Gazze'ye yönelik 'orta yol çözüm planı' açıklanabilir

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Mossad Direktörü David Barnea'nın arabuluculara "İsrail'in Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında varlığını sürdürerek anlaşmanın ikinci aşamasında çekileceği" yönünde bilgi verdiği aktarıldı.

Philadelphi Koridoru gündemde ön sırada

Barnea'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Philadelphi Koridoru geleceğimizi belirliyor" şeklindeki sözlerine rağmen arabuluculara bu bilgiyi verdiğinin altı çizildi. Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan "Şu anda Bakanlar Kurulu'nun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmesine ihtiyaç yok" şeklindeki açıklamaya işaret edilen haberde, şunlar kaydedildi:

"Arabulucu ülkelerin yetkilileri, son günlerde İsrailli üst düzey yetkililerle iletişim kurdu. Yetkililer, Philadelphi Koridoru başta olmak üzere anlaşmanın birinci aşamasıyla ilgili İsrail'den bir esnekliğin olup olmadığını belirlediler. ABD, Mısır ve Katar, ateşkes ve esir takası anlaşması için orta yol çözüm planı üzerinde son günlerde önemli görüşmeler yaptı."

Barnea'nın Katar ziyaretinin ana teması: 'Orta yol çözüm planı'

Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelere arabuluculuk yapan ülkelerin söz konusu "orta yol çözüm planını" duyuracaklarına işaret edilen haberde, planın büyük ihtimalle 6 Eylül Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanabileceği ifade edildi. Haberde ayrıca, Mossad Direktörü Barnea'nın bu hafta Katar'a ziyaretinin de bu bağlamda gerçekleştiği ve Katar'daki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

ABD, Mısır ve Katar bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik müzakereleri yürütüyor.