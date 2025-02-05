İsrail basını açıkladı! 'ABD'nin Gazze'yi devralma planı Trump'ın kendi fikriydi'

İsrail basınında yer alan haberlere göre, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması" önerisinin Başkan Donald Trump'tan geldiği ve bu planın yaklaşık iki aydır gündemde olduğu iddia edildi. İsrail'in Walla haber sitesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, Trump’ın bu açıklamasının Beyaz Saray çevresinde de şaşkınlık yarattığını belirtti.

"Bu planı iki aydır değerlendiriyordu"

Trump’a yakın bir kaynak, "ABD'nin Gazze'yi devralması Trump'ın kendi fikridir" dedi. Aynı kaynak, Başkan’ın bu planı iki aydır değerlendirdiğini ifade etti. Başka bir ABD'li yetkili ise Trump’ın bu girişimi, "Gazze için başka kimsenin yeni bir çözüm önerisi olmadığı sonucuna vararak ortaya attığını" öne sürdü.

Aşırı sağcı İsrailli gruplar memnuniyetle karşıladı

Walla'nın haberine göre, Trump'ın açıklamaları bazı danışmanlarını şaşırtırken, aşırı sağcı İsrailli gruplar arasında memnuniyet yarattı. Trump'ın ekibinden yalnızca birkaç kişi bu plandan önceden haberdar olurken, İsrail heyetinin Beyaz Saray’daki toplantı sonrası memnun bir şekilde ayrıldığı ifade edildi.

Trump, açıklamalarında Gazze’nin artık tamamen yıkılmış bir bölge haline geldiğini savunarak, "Bu yüzden insanların Gazze'ye geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Ayrıca ABD'nin "Gazze Şeridi'ni devralacağını" dile getirdi.