İsrail basını açıkladı! Ateşkesin ikinci aşaması Kahire'de başlayacak

The Times of Israel’in, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, anlaşmanın ikinci aşama görüşmelerinin bu hafta başlayacağını açıkladı. Bu haberle İsrail Başbakanlık Ofisi’nin müzakere heyetini Kahire’ye gönderme kararı arasında bağlantı olduğu ifade edildi.

Yetkili, İsrail’in bu kararı ABD’nin baskısıyla almadığını belirterek, anlaşmanın sürdüğünü ve ikinci aşama müzakerelerinin planlandığı şekilde ilerleyeceğini söyledi. ABD ve İsrail’in öncelikli hedefinin, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılması öngörülen altı esirin bir an önce salıverilmesi olduğunu dile getiren yetkili, bu kişilerin hafta içi ya da cumartesi günü serbest bırakılması için çaba gösterildiğini aktardı.

Yetkili ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planını uygulamaya koymak istediğini öne sürerek, “Hamas’ın Gazze Şeridi’nde kalmasına hiçbir koşulda izin verilmeyecek” dedi.

İsrail Kabinesi toplanıyor

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, ikinci aşama müzakerelerinin, ilk aşamanın yürürlüğe girmesinden 16 gün sonra, yani 3 Şubat’ta başlaması gerekiyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, bugün kabinenin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere toplanacağı duyuruldu.

Öte yandan, müzakere heyetinin Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının uygulanmasını değerlendirmek için Kahire’ye gideceği, kabine toplantısından çıkacak karara bağlı olarak ikinci aşama müzakerelerini yürütme yetkisinin de verilebileceği bildirildi.