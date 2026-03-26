İsrail basını açıkladı! İranlı üst düzey komutan öldürüldü

İran ile İsrail arasında yaklaşık bir aydır süren çatışmalarda karşılıklı saldırılar devam ederken, İsrail basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hürmüz Boğazı'na ilişkin karar süreçlerinde etkili bir isim olan İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin düzenlenen bir hava saldırısında hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İran'dan açıklama gelmedi

İranlı yetkililer ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.