İsrail basını açıkladı! Netanyahu, ABD'ye taahhütte bulunmayacak

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının hayata geçirilmesi yönünde bir taahhütte bulunmaktan kaçınacağını ileri sürdü.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun yakın çevresinden kaynaklar, Hamas'ın Gazze'deki varlığını sürdürdüğü sürece İsrail'in bölgeden çekilme konusuna sıcak bakmayacağını belirtti.

ABD'den destek umudu

Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’tan tam destek beklentisiyle Washington’a gittiği ve Hamas'ın tamamen devre dışı bırakılmadan anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanmasını reddettiği ifade edildi. Ancak Trump yönetiminin bu talebe nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor.

Haberde, anlaşmaya göre ikinci aşamanın ilk aşamadan 16 gün sonra başlaması gerektiği, ancak Netanyahu’nun Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Katar’a heyet gönderme planından vazgeçtiği bildirildi. Görüşmelerin Washington’da başlaması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Kadro değişiklikleri dikkat çekti

Netanyahu’nun, Katar’a gönderilecek heyetin başına Mossad Direktörü David Barnea yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’i atamayı düşündüğü iddia edildi. Dermer’in ABD yönetimiyle yakın ilişkileri nedeniyle bu atamanın “doğal bir tercih” olduğu vurgulandı.

Ayrıca Netanyahu'nun, daha önce birlikte çalıştığı Caroline Glick’i kamu diplomasisi ekibine atadığı ve Glick'in ABD ziyaretinde Netanyahu’ya eşlik ettiği bildirildi. The Jerusalem Post gazetesi, bu hamlenin İsrail'in uluslararası eleştirilere karşı iletişim stratejisini güçlendirme amacı taşıdığını aktardı.

Trump ile bölgesel gündem masada

Netanyahu'nun, Trump’ın davetiyle Washington’a gittiği ve ikilinin Gazze, esir takası ve İran ekseni gibi bölgesel konuları masaya yatıracağı açıklandı. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Witkoff ile de ateşkesin ikinci aşama müzakereleri kapsamında görüşeceğini duyurdu.