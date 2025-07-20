İsrail basını açıkladı! Netanyahu bağırsak iltihabı geçirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tükettiği bozuk gıdanın ardından bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinde, Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından muayene edildiği belirtildi.

3 gün istirahat edecek

Açıklamada, tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdiği tespit edilen Netanyahu'nun gece boyunca kendisini iyi hissetmediği, doktorlarının talimatı doğrultusunda üç gün boyunca istirahat edeceği bilgisi verildi.

Netanyahu'nun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken, sıvı kaybı nedeniyle damar yoluyla sıvı tedavisi uygulandığı ifade edildi.

Rahatsızlığın duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı. Ben-Gvir, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var" ifadelerine yer verdi.