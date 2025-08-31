İsrail basını: Husilerin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın durumları belirsiz

İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberinde, 28 Ağustos Perşembe günü başkent Sana'ya gerçekleştirilen saldırının sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Haberde, Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin saldırıda yaralandıklarının tahmin edildiği, durumlarının belirsiz olduğu kaydedildi.

Husiler daha önce saldırıda Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat daha sonra Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, İsrail'den intikam alınması sözü vermişti.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan bazı kişilerin yaralı kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarılırken, Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.