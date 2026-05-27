İsrail Basını: Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Avde öldürüldü
İsrail basını, Gazze’nin Rimal Mahallesi’ne düzenlenen hava saldırısında Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde’nin öldüğünün tahmin edildiğini yazdı. İsrail yönetimi saldırının Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini açıklarken, saldırıda en az 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze kentinin Rimal Mahallesi’ne düzenlediği hava saldırısında Kassam Tugayları komutanlarından Avde’nin yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği aktarıldı.
Gazeteye konuşan güvenlik yetkilisi, İsrail'de Avde’nin suikast girişiminden sağ çıkmamış olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği, saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etmişti.
Ortak açıklamada, saldırının Netanyahu ile Katz’ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarılırken, Avde'nin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu ileri sürülmüştü.
İsrail ordusunun 15 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad, eşi ve kızıyla birlikte yaşamını yitirmişti.