İsrail basını yazdı! ABD'ye bağımlılık azalıyor: Türkiye kilit aktör olarak öne çıkıyor

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan bir analizde, ABD/İsrail-İran savaşı sonrası Orta Doğu'da güvenlik dengelerinin yeniden şekillenebileceği ve bölge ülkelerinin ABD'ye olan bağımlılığı azaltma arayışına girdiği değerlendirildi. Yazıda, Türkiye'nin bu süreçte öne çıkan aktörlerden biri olabileceği vurgulandı.

"Türkiye kilit bir rol oynuyor"

Hayfa Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları Bölümü'nden Elad Giladi'nin kaleme aldığı "İran Savaşı yeni bir bölgesel düzen yaratabilir, daha az ABD, daha çok Türkiye" başlıklı analizde, savaşın ardından bölge ülkelerinin savunma politikalarında değişim arayışına girdiği belirtildi.

Analizde, kapalı kapılar ardında yürütülen diplomatik temaslarla ABD'ye olan güvenlik bağımlılığını "en aza indirmenin" yollarının araştırıldığı ifade edildi.

Körfez ülkelerinin yeni ittifak ve güvenlik arayışlarına yöneldiği belirtilen yazıda, "Türkiye bu düşüncenin geliştirilmesinde kilit bir rol oynuyor gibi görünüyor." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin son dönemde Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini daha stratejik bir zemine taşıdığına dikkat çekilen analizde, 19 Mart'ta Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü zirve bu sürecin somut örneklerinden biri olarak gösterildi.

"Güvenlik çeşitlendirmesi" arayışı

Analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Bölge ülkeleri kendi sorunlarını çözmezse dış güçler kendi çıkarlarını dayatır." yaklaşımının Körfez başkentlerinde karşılık bulduğu ifade edildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimin de bölge ülkeleri açısından ABD'ye alternatif bir "güvenlik çeşitlendirmesi" sunduğu kaydedildi.

ABD ile ilişkilerde yeni denge

Yazıda, Körfez ülkelerinin ABD ile ilişkilerini tamamen sonlandırmak istemediği, ancak Washington'u tek güvenlik garantörü olarak görmek yerine bir "partner" olarak konumlandırma eğiliminde olduğu belirtildi.

Savaşın bölgedeki etkisine ilişkin olarak, "Savaşın yalnızca İsrail ile İran arasındaki caydırıcılık dengesiyle değil, aynı zamanda Körfez ülkelerinin ABD'ye olan güvenlik bağımlılıklarını ihtiyatlı ve kademeli bir şekilde sonlandırarak, içeriden inşa edilen bir bölgesel düzenin imkanlarını aramaya başladığı an olarak hatırlanması muhtemeldir" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in konumu tartışma konusu

Analizde, Körfez ülkelerinin İran'a yönelik tehdit algısında İsrail ile benzer kaygılar taşıdığı ancak siyasi olarak aynı blokta görünmekten kaçındıkları belirtildi.

Bu durumun, Türkiye'nin merkezinde şekillenebilecek yeni bölgesel güvenlik mimarisinde İsrail'in "dışarıda kalmasına" yol açabileceği değerlendirmesi yapıldı.