İsrail basını yazdı: Tel Aviv yönetimi ateşkes kararını son anda mı öğrendi?

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes kararının, Tel Aviv yönetiminde sürpriz etkisi yarattığı bildirildi. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, kararın detayları İsrailli yetkililerle son anda paylaşıldı.

İsrail tarafı karardan son anda haberdar oldu

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes kararının kendileri açısından beklenmedik olduğunu ifade etti.

"Trump'ın kararı bizi şaşırttı. Her şeyin sonuçlanmış gibi göründüğü son anda yeni bilgiler aldık" diyen yetkili, buna rağmen İsrail'in ateşkes kararına bağlı kalacağını vurguladı.

Ateşkes Hürmüz şartına bağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan karşılıklı ateşkesin Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartına bağlı olduğunu açıklamıştı. Bu gelişme, bölgedeki gerilimin geçici olarak düşürülmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Müzakereler Pakistan'da yürütülecek

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmayı sonlandırmak amacıyla Pakistan'da yapılacak görüşmelerden sonuç alınmasını hedefliyor. Tahran, 15 günlük ateşkes sürecinin bu müzakereler için bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın açıkladığı iki haftalık ateşkesi desteklediklerini ifade etti. Ancak Netanyahu, söz konusu ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savundu.