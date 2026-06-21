İsrail basınından Lübnan iddiası: Çekilme değerlendiriliyor

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İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ismini açıklamadığı İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun Şakif Kalesi'nin de dahil olduğu Lübnan'ın güneyinde 10 kilometrelik hattın dışında kalan bölgelerden çekilebileceği öne sürüldü.

İsrailli yetkililer, Lübnan'ın güneyinde işgal edilen "Sarı Hat" bölgesinin "kırmızı çizgi" olarak görüldüğünü savundu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi yönünde ABD'nin talebi olmadığını ileri süren İsrailli yetkililer, bölgeden çekilme konusunun "dış baskıların değil, Lübnan hükümetiyle müzakereler çerçevesinde" yapılacağını iddia etti.

İsrailli yetkililer, "Sarı Hat" bölgesindeki kontrolün devam etmesinin İsrail'in kuzeyindeki beldelerin korunması ve Lübnan ile yürütülen müzakerelerde kozların bırakılmaması açısından Tel Aviv yönetimi için gerekli görüldüğünü ifade etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Katz, İsrail basınında yer alan iddia hakkında açıklamada bulundu.

Katz, "İsrail'in, Lübnan'daki güvenlik bölgesinin ayrılmaz bir parçası olan, Celile yerleşimleri ile İsrail ordusuna bağlı unsurların savunulması için hayati önem taşıyan Şakif Kalesi'nden çekilmek gibi bir niyeti yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisinin yaptığı açıklamaları hatırlatan Katz, "Açıkça belirttiğimiz üzere İsrail, Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan'daki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıyan İsrail ordusu ise 1 Haziran'da Vadi Seluki bölgesi yakınlarındaki tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal etmişti.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin ilk teknik görüşmeler, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda, İsviçre'nin Nidwalden kantonuna bağlı Bürgenstock kasabasında bugün başladı.